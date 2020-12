POL-HB: Nr.: 0835--Straßenräuber festgenommen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Schwachhausen, Hermann-Böse-Straße Zeit: 16.12.20, 11 Uhr

Am Mittwoch klickten für einen 32-Jährigen die Handschellen. Er hatte am Vormittag einen 49-Jährigen in Schwachhausen überfallen und dessen Smartphone geraubt.

Der Mann folgte dem 49-Jährigen schon vom Bahnhof aus zu Fuß. In der Hermann-Böse-Straße beleidigte und schubste er ihn und entriss ihm sein Handy. Als eine alarmierte Polizeistreife eintraf, warf er das Telefon auf den Boden. Dabei ging es kaputt. Der 32 Jahre alte Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene 32-Jährige soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden, um einen Bewährungswiderruf zu prüfen.

