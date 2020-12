Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0832 --Mann wirft Möbel aus dem Fenster--

Bremen

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, Senator-Paulmann-Straße Zeit: 15.12.2020, 20:45 Uhr

In Woltmershausen kam es am Dienstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz, an dem auch Spezialkräfte beteiligt waren. Ein 38-jähriger Mann hatte zunächst Möbel und Gegenstände aus dem Fenster auch in Richtung der Einsatzkräfte geworfen und dann mit einem Messer am Fenster herumgefuchtelt.

Gegen 20:45 alarmierten Anwohner in der Senator-Paulmann-Straße die Polizei, weil in einem Wohnhaus ein Mann randalierte und Gegenstände aus dem Fenster warf. Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte versuchten den 38-Jährigen vor Ort mehrfach anzusprechen und beruhigend auf ihn einzuwirken. Als dieser jedoch anfing Gegenstände in Richtung der Polizisten zu werfen und mit einem Messer am Fenster herumfuchtelte, schritten schließlich Spezialkräfte ein und nahmen ihn vorläufig fest. Verletzt wurde niemand.

