POL-HB: Nr.: 0830 --Autoteil-Diebe gefasst

Ort: Bremen-Neustadt, Duckwitzstraße Zeit: 15.12.2020, 02:10 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen zwei Männer in der Neustadt einen Audi Q 7 auf und stahlen Autoteile. Einsatzkräfte stellten die mutmaßlichen Diebe vor Ort und nahmen sie vorläufig fest.

Gegen 02:10 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Duckwitzstraße wie zwei 24-Jährige die Scheibe des Audis einschlugen und Teile ausbauten. Der Mann alarmierte daraufhin die Polizei. Schnell eintreffende Einsatzkräfte stellten die Täter noch am Tatort. Bei einem in der Nähe abgestellten BMW ordnete die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung an. Dort fanden Polizisten einen ausgebauten Airbag und die entwendeten Scheinwerfer. Das Diebesgut und die Autos wurden beschlagnahmt.

Die beiden 24 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen und auf der Polizeiwache erkennungsdienstlich behandelt. Die Autos wurden beschlagnahmt und abgeschleppt.

