Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0827 --Streifenwagen beschädigt--

BremenBremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, Nürnberger Straße Zeit: 12.12.20, 15:40 Uhr

Am Samstagnachmittag beschädigten in Findorff vermutlich mehrere Jugendliche einen Streifenwagen der Polizei Bremen. Zuvor sprach ein Polizist eine größere Gruppe an, die gemeinsam Fußball spielte.

Im Rahmen der Streife wurde ein Polizist auf eine etwa 20-köpfige Personengruppe in der Nürnberger Straße aufmerksam, die gemeinsam Fußball spielte. Im Hinblick auf die aktuelle Corona-Verordnung sprach der Beamte die Gruppe an, woraufhin die Jugendlichen flüchteten. Kurz darauf wurden zwei Polizisten in ihrer Freizeit auf eine Personengruppe aufmerksam, die sich am dort abgestellten Streifenwagen zu schaffen machte und diesen beschädigten. Die beiden nahmen die Verfolgung auf und konnten schließlich zwei Tatverdächtige stellen. Die 14 und 17 Jahre alten Jugendlichen bestreiten an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Sie wurden mit zu einer Wache genommen, wo sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

