Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0825 --Mehrere Graffitis gesprüht--

BremenBremen (ots)

Ort: Bremen, Östliche-Vorstadt / Findorff Zeit: 12.12.20, 00.00 und 01:50 Uhr

In der Nacht zu Samstag kam es in Bremen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffitis. In Findorff stellten Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen. In der Östlichen-Vorstadt konnten zwei Personen flüchten. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 00:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei Personen im Bereich der Stader Straße / Hamburger Straße an mehreren Stellen "Fight for 1.5" und "1,5" sprühten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um eine etwa 35 Jahre alte schlanke Frau gehandelt haben. Die Frau hatte lange sog. Dreadlocks zu einem Zopf gebunden und trug eine graue Ballonhose und ein dünnes Oberteil. Ihr Komplize war zirka 50 Jahre alt. Er hatte kurze schwarze/grau melierte Haare und trug komplett schwarze Kleidung. Die Polizei Bremen fragt, wer Hinweise zu den beiden Personen geben kann und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Nicht ganz eine Stunde später beobachtete ein Polizist in seiner Freizeit einen 29-Jährigen dabei, wie er an mehrere Hauswände in Findorff, u.a. an ein einen Supermarkt und ein Fitnessstudio, den Schriftzug "1315" sprühte. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte stellten den Mann noch vor Ort und nahmen ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen vorübergehend mit zu einer Wache. Der 29-Jährige trug Handschuhe mit Farbanhaftungen bei sich, sowie eine Spraydose und einen Pizzakarton, der als Schablone diente. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

