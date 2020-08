POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Drei Verletzte bei Autounfall

Polizei Duisburg

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (21. August, gegen 10:50 Uhr) im Kreuzungsbereich der Ehinger und der Steinbrinkstraße haben sich drei Menschen verletzt. Eine 37 Jahre alte Frau kam zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Zwei Männer (51, 32) kamen nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Einer der Fahrzeugführer soll das Rotlicht einer Ampel an der Ehinger Straße missachtet haben und mit dem kreuzenden Wagen kollidiert sein. Bis circa 12:30 Uhr hatte die Polizei zur Unfallaufnahme die Ehinger Straße an der Ecke Peterstraße und die Schulz-Knaudt-Straße an der Ecke Rinnestraße gesperrt.

