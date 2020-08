Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Brand im Schrebergarten - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Kurz bevor der Rauch am Donnerstagabend (20. August) gegen 18:15 Uhr von der Parzelle einer Kleingartenanlage an der Sonnenstraße aufstieg, haben zwei Mädchen (11) zwei wegrennende, dunkel bekleidete Jugendliche gesehen. Sie sollen ein grünes Fahrrad dabei gehabt haben. Die alarmierte Feuerwehr konnte den in Flammen stehenden Holzanbau einer Laube löschen. Weitere Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell