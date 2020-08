Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Petershagen: Schiffsunfall in der Weser-Schleuse - Wasserschutzpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwischen Dienstagmittag (18. August) und Donnerstagmorgen (20. August) ist es in der Petershäger Weser-Schleuse durch einen bislang unbekannten Schiffsführer zu einem Unfall gekommen. Gegen 9 Uhr morgens bemerkten Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser Beschädigungen an der unbewachten Schleuse, die zwei Tage zuvor noch nicht vorhanden waren: Offensichtlich ist hier ein Schiff mit dem Heck gegen eine Schleusenwand geprallt und hat einen Notverschluss beschädigt, der für Wartungsarbeiten und den manuellen Schleusentorbetrieb benötigt wird. Die Schleuse ist zwar nach wie vor betriebsfähig, gleichwohl ist die Wasserschutzpolizei auf der Suche nach dem Verursacher. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall in der Schleuse oder zu einem entsprechenden Schiff geben können, wenden sich bitte an die Wasserschutzpolizei in Minden, Tel.: 0571-8866-7510.

