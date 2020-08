Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Wiese in Flammen - Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr und die Polizei sind am Mittwoch (19. August) gegen 16:20 Uhr zu einer brennenden Wiese in einem Park an der Brucknerstraße ausgerückt. Die Feuerwehr löschte die Flammen, die sich über eine Fläche von etwa 16 m² erstreckten. Die Ermittler vom Kriminalkommissariat 11 suchen Zeugen, die Angaben zu möglichen Verursachern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0203 2800 entgegen.

