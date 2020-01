Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Mehrere tausend Euro nach Diebstahl erbeutet

Germersheim (ots)

Mehrere tausend Euro erbeutete ein bis dato unbekannter Tatverdächtiger bei einem Diebstahl am Mittwochmorgen zwischen 9.50 und 10.20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Germersheim. Einer 71 - jährigen Frau aus Germersheim wurde im Verlauf ihres Einkaufs der Geldbeutel aus der Tasche gestohlen. In der Geldbörse befand sich eine EC - Karte und ein Notizzettel mit dem dazugehörigen PIN. Der Tatverdächtige begab sich im Anschluss zu einer Bank und hob unberechtigterweise Bargeld ab. Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Betrug wurden eingeleitet. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell