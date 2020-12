POL-HB: Nr.: 0826 --Mann mit Waffe löst Polizeieinsatz aus

Polizei Bremen

Am Samstagabend löste ein 36-Jähriger in Bremen-Blumenthal einen Großeinsatz der Polizei Bremen aus. Der Mann bedrohte auf einem Parkplatz mehrere Personen mit einer Waffe. Zuvor bespuckte er die Kassiererin des dortigen Supermarktes.

Gegen 18.20 Uhr war der 36-Jährige zunächst in einem Discounter in der Farger Straße. Als eine Mitarbeiterin den stark hustenden Mann auf seinen fehlenden Mund-Nasen-Schutz aufmerksam machte, reagierte er sofort aggressiv, schrie die Frau an und bespuckte sie. Anschließend verließ er das Geschäft. Mehrere Anrufer meldeten der Polizei anschließend, dass der 36-Jährige mit einer Waffe auf dem Parkplatz auf mehrere Personen gezielt haben soll. Zu einer Schussabgabe kam es nicht. Die Polizei Bremen fahndete umgehend mit einem Großaufgebot nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 23.40 Uhr stellte der 36-Jährige sich schließlich selbst auf einer Wache. Die Waffe, ein Schreckschussrevolver, konnte in der Wohnung seines Bruders aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz gefertigt. Zudem wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille.

