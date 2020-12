Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Fahrt unter Drogeneinfluss in Diepholz - Verkehrsunfall mit Verletzten in Sulingen - Einbruch in Werkstatt in Martfeld

DiepholzDiepholz (ots)

Diepholz - Trotz Drogenkonsum PKW gefahren

Ein 27-jähriger Niederländer wurde am Mittwoch, gegen 22.30 Uhr, in der Lohnstraße in Diepholz von der Polizei kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem 27-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde am gestrigen Nachmittag ein 25-jähriger Mann aus Barenburg bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 61, im Bereich Stehlen. Gegen 17:10 Uhr war der junge Mann mit seinem BMW unterwegs von Sulingen kommend in Richtung Kirchdorf, als ein PKW mit Anhänger von einem Grundstück auf die Bundesstraße fuhr. Der 25-jährige setzte zum Überholen an und verlor beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte mit dem Heck gegen einen Baum. Hierbei verletzte sich der Mann leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An dem BMW entstand Totalschaden, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.

Martfeld - Einbruch in Werkstatt

Ein bisher noch unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 7.15 Uhr, einen Einbruch in eine Werkstatt in der Straße "An der Brake" begangen, in dem er gewaltsam diverse Schlösser aufgebrochen hat. Gestohlen wurden Arbeitsgeräte in einem Gesamtwert von 11000 Euro. Sollte jemand sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei um Information unter (0 42 52) 93 82 50.

