POL-DH: --- Erneute Pedelec-Diebstähle in Bassum un Twistringen - Hoher Schaden bei Unfall mit zwei Lkw in Weyhe

Diepholz - Kontrolle mit Folgen

Am gestrigen späten Nachmittag gegen 17.15 Uhr konnte die Polizei bei einer Fahrzeugkontrolle Betäubungsmittel sicherstellen. In der Straße Klattenberg stoppten die Beamten einen Pkw BMW zu einer Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Fahrers und seines Fahrzeugs fand die Polizei ca. 280 Gramm Betäubungsmittel, vermutlich Marihuana. Im Anschluss an die Fahrzeugkontrolle wurde auch die Wohnung des 21-Jährigen durchsucht. Hier wurde eine weitere kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden, ebenso eine Feinwaage und weitere Utensilien. Auch eine Schreckschusswaffe konnte dort aufgefunden werden. Die Betäubungsmittel, die aufgefunden Gegenstände und die Waffe wurden von der Polizei beschlagnahmt. Nachdem der 21-Jährige eine Blutprobe abgegeben hatte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Weiter erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Drogenbesitzes und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Weyhe - Verkehrsunfall

Am Dienstagmittag gegen 12.50 Uhr kam es auf der Südumgehung Dreye zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Lkw. Beide Fahrzeugführer befuhren mit ihrem Lkw den Autobahnzubringer Arsten mit der Absicht in die Zeppelinstraße einzubiegen. Während des Abbiegevorganges übersieht der hintere Fahrer, dass der vor ihm fahrende Lkw beabsichtigte weiter nach links zu fahren. Es kam zum Zusammenstoß beider Lkw. Es entstand ein Sachschaden an beiden Lkw von 36.000 Euro.

Syke-Ristedt - Denkmal besprüht

An der Ristedter Hauptstraße wurde das dortige Kriegsdenkmal durch Graffiti-Sprayer beschädigt und ein Schaden von ca. 1500 Euro hinterlassen. Die Aktion muss in der Zeit von Montag,17.30 Uhr, bis Dienstag,16.40 Uhr, erfolgt sein. Die Polizei Syke bittet um Hinweise auf die möglichen Täter unter Tel. 04242 / 969-0.

Bassum - Unfallflucht in Groß Henstedt

Einen Sachschaden von ca. 500 Euro, einen demolierten Zaun, einen beschädigten Baum und jede Menge aufgewühltes Erdreich hinterließ ein Unfallflüchtiger am Dienstag um 16.30 Uhr in Hassel. Der bisher noch unbekannte Autofahrer muss die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, ist gegen einen Grundstückszaun und einen Baum gefahren und hat sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer dort etwas gesehen oder gehört hat, wird gebeten die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Bassum/Twistringen - Pedelec-Diebstähle

Nachdem eine Serie von Pedelec Diebstählen im Bereich Bassum und Twistringen im Sommer abflaute sind nun wieder mehrere Diebstähle bei der Polizei angezeigt worden. Seit Anfang November wurden fünf Diebstähle festgestellt, davon vier in Twistringen und einer in Bassum. In vier Fällen sind die Täter in verschlossene Schuppen oder Garagen eingedrungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20000 Euro. Auch durch gezielte Kontrollen der Polizei konnten die Täter bislang nicht überführt werden. Die Polizei bittet Anwohner, verdächtige Feststellungen über Notruf der Polizei zu melden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Täter zum Abtransport der Räder einen LKW, Anhänger oder Kleintransporter nutzen. Die Polizei rät weiter, die Abstellorte und Pedelecs entsprechend gut gegen Diebstahl zu sichern. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

