Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfall unter Alkohol in Kirchdorf - Fahrradboxen in Diepholz aufgebrochen - Wiederholt Stahlplatten in Bassum entwendet ---

DiepholzDiepholz (ots)

Kirchdorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am gestrigen Abend ereignete sich auf einem Park-/Rastplatz an der Bundesstraße 61 im Bereich Kirchdorf ein Verkehrsunfall zwischen zwei LKW. Gegen kurz nach 19:00 Uhr rangierte ein 41-jähriger Mann aus Serbien mit seinem Sattelzug auf dem Parkplatz und kollidierte dabei mit einem geparkten LKW. Die herbeigerufene Polizei stellte bei dem Mann einen erheblichen Alkoholeinfluss fest, ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,29 Promille. Der Mann stritt ab, gefahren zu sein. Dies konnte ihm jedoch anhand der Auswertung des digitalen Kontrollgeräts zweifelsfrei nachgewiesen werden. Der 41-jährige musste mit auf die Wache, wo ihm neben einer Blutprobe auch gleich der Führerschein abgenommen wurde. Zudem stellte sich heraus, dass dem Mann bereits in der Vergangenheit wegen Verkehrsstraftaten die Nutzung seiner Fahrerlaubnis in Deutschland untersagt worden war. Außerdem ergab ein Schnelltest, dass der Fahrer neben Alkohol auch noch unter dem Einfluss von Drogen stand. Somit wird gegen den 41-jährigen nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund Alkohols und Drogen sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Polizei stellte außerdem den Fahrzeugschlüssel sicher und untersagte die Weiterfahrt.

Sulingen - Drogenfund bei Durchsuchung

Bereits am Donnerstag, 03.12.2020, durchsuchten mehrere Beamte der Polizei Sulingen, mit Unterstützung der Diensthundestaffel und im Auftrage der Staatsanwaltschaft Verden in Sulingen ein Wohnhaus nach Drogen. Den Ermittlern lagen Erkenntnisse vor, die den Verdacht eines unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln begründeten. Bei der Durchsuchung konnte eine nicht geringe Menge von einigen Kilogramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen in dem Fall gehen weiter.

Diepholz - Fahrradboxen aufgebrochen

Vermutlich am Sonntagnachmittag haben Unbekannte mehrere Fahrradboxen an Bahnhof in Diepholz aufgebrochen. Ob und wie viele Fahrräder entwendet wurden, steht noch nicht fest. Die abschließbaren Fahrradboxen wurden anschließend teilweise offenstehend zurückgelassen. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr - Einbruch in Pizzeria

In dem Zeitraum Mittwoch, 16 Uhr, bis Montagmorgen, 10 Uhr, wurde in der Bremer Straße in Brinkum in die Räumlichkeiten eines Lieferdienstes eingebrochen. Ein bisher unbekannter Täter hebelte ein Fenster des Gebäudes auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Innerhalb der Räumlichkeiten wurde das Inventar umgestoßen und verwüstet. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 7500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0, entgegen.

Bassum - Stahlplatten entwendet

Seit September dieses Jahres wurden vom Gelände des TC Bassum an der Industriestraße immer wieder Stahlplatten entwendet, die als Unterlage zum Befahren von unwegsamen Gelände benötigt werden. Der letzte Diebstahl wurde am Montag, 08.12.2020, angezeigt. Der Sachschaden beläuft sich mittlerweile auf 3000 Euro. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Bassum - Graffiti-Sprayer am Jugendhaus

Bisher noch unbekannte Täter besprühten am vergangenen Wochenende die Fassade des Jugendhauses "Fönix" mit den Buchstaben "A BB" und "V". Die Stadt Bassum muss jetzt die Schmierereien entfernen lassen. Der Schaden beträgt ca. 300 Euro. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu melden.

Syke-Barrien - Sachbeschädigung

In der Zeit von Montag, den 30.11. bis Donnerstag, den 03.12. wurden die auf der Gleisanlage an der Barrier Brückenstraße abgestellten Kesselwaggons beschädigt. Insgesamt wurden 14 Waggons durch Graffiti-Sprayer "verschönert". Der Sachschaden beträgt 7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, entgegen.

Martfeld - Ohne Führerschein gefahren

Ein 49jähriger Martfelder ist am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr mit einem Ford Mondeo unterwegs gewesen, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Halterin des Fahrzeuges saß auf dem Beifahrersitz und duldete die Fahrt. Jetzt erwartet beide ein Strafverfahren.

Syke - Fahrradfahrer übersehen

Ein 79-jähriger Syker hat am Montagfrüh gegen 07.50 Uhr einen 19-jährigen Fahrradfahrer aus Schnepke übersehen. Der Mann wollte mit einem Toyota aus der Waldstraße geradeaus über die Kreuzung in die Wiesenstraße fahren und hat den von links kommenden Fahrradfahrer übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

