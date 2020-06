Polizei Essen

POL-E: Essen: Fahrgast will Streit zwischen zwei Männern in Bus schlichten - 21-Jähriger greift zu Nothammer, 50-Jähriger setzt Pfefferspray ein

Essen (ots)

45239 E-Werden: Am Samstag, 20. Juni, gegen 3 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhof Essen-Werden gerufen. Zuvor war es in einem Bus zu einem Streit zwischen einem 21-Jährigen und einem 23-Jährigen gekommen. Ein 50-jähriger Fahrgast wollte den Streit schlichten und stellte sich zwischen die beiden jungen Männer. Als der 21-Jährige nun einen Nothammer ergriff und damit einen Schlag andeutete, setzte der 50-Jährige Pfefferspray gegen ihn ein. Als die Polizei am Bahnhof Essen-Werden eintraf, hatte sich die Auseinandersetzung bereits wieder gelegt. Der 21-Jährige klagte über Schmerzen in den Augen, lehnte jedoch eine Behandlung durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst ab. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. /bw

