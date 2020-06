Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Leergut gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (28.05.2020) und Freitag (29.05.2020) in einen Innenhof an der Bregenzer Straße eingebrochen und haben mehrere Kisten Leergut erbeutet. Die unbekannten Täter beschädigten zwischen 16.00 Uhr und 10.15 Uhr den Zaun und gelangten so in den Innenhof der Feuerwache. Im Anschluss stahlen sie rund 40 Kisten Leergut und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell