Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (30.05.2020) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor mehreren Passanten entblößt zu haben. Der Tatverdächtige hielt sich gegen 17.45 Uhr im Oberen Schlossgarten auf, als zwei Passanten bemerkten, wie dieser auf der Wiese liegend offenbar an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Mehrere Familien mit Kindern sollen sich im dortigen Bereich aufgehalten haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

