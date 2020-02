Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheitsfahrt endete an Hauswand

53949 Dahlem (ots)

Ein 21-jähriger Mann aus der Gemeinde Kall befuhr am gestrigen Donnerstag gegen 22.25 Uhr die Kölner Straße in Dahlem in Richtung Trierer Straße. Der Mann kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Werkstattgebäude.

Er fuhr anschließend quer über die Fahrbahn und prallte schließlich gegen eine weitere Gebäudewand. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Bei dieser Kollision wurde der Fahrer schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw wurde bei diesem Aufprall stark beschädigt.

Der Fahrer hatte eine Vielzahl von Bierflaschen im Inneren des Pkw, gab aber an, "nur ein Bier" getrunken zu haben.

Ein Test ergab einen Wert von 1,66 Promille. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und die Fahrerlaubnis des Mannes bis auf weiteres entzogen. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell