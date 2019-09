POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.09.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Aglasterhausen: 42-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Schwerste Verletzungen erlitt eine Renault-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag, kurz nach 12 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Aglasterhausen und Breitenbronn. Aus bislang unklarer Ursache kam es zwischen dem Renault Espace der Frau und einem in Richtung Aglasterhausen fahrenden Renault Clio zum Zusammenstoß. Dieser war so heftig, dass beide Fahrzeuge in die Grünstreifen abgewiesen wurden und die Fahrertür des Renault Espace abgerissen wurde. Erst nach mehreren Metern kamen die Fahrzeuge zum Stehen. Durch die Kollision wurden die 42-Jährige, ein mitfahrendes 5-jähriges Mädchen und der 27-jährige Fahrer des Renault Clio schwer verletzt. Die Insassinnen des Renault Espace wurden mit zwei Rettungshubschraubern in eine Spezialklinik gebracht. Der 27-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 20.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zusammen mit Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmedienstes der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg wird dieser nun versuchen herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Kreisstraße 3937 wird deshalb noch für längere Zeit voll gesperrt sein.

