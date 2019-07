Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gartenhütte, Warnlampe gestohlen, Grüne Lackfarbe versprüht

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 31.07.2019

Einbruch in Gartenhütte Lauterbach - In eine Gartenhütte im Dörnerweg brachen unbekannte Täter zwischen Montag (29.7.), 17 Uhr und Dienstag (30.7.), 7:30 Uhr ein. Sie öffneten mit Gewalt ein Türschloss und verschafften sich so Zutritt in die Hütte. Anschließend entwendeten die Einbrecher aus dem Kühlschrank Getränke und Lebensmittel. Zudem nahmen sie auch noch einen Akkuschrauber mit. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 100 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Warnlampe gestohlen Alsfeld - Von einer Baustelle in der Schaufußgasse stahlen unbekannte Täter, zwischen Montag (29.7.), 23 Uhr und Dienstag (30.7.), 5 Uhr, eine Warnlampe. Die Blinkleuchte hat einen Wert von circa 100 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Grüne Lackfarbe versprüht Alsfeld - Eine Mauer besprühten Unbekannte mit grüner Lackfarbe im Bechsteinweg zwischen Sonntag (28.7.), 21 Uhr und Montag (29.7.), 7:30 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

