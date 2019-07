Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Gefährliche Körperverletzung im Eutinger Talweg

Pforzheim (ots)

Nach aktuellem Stand schlug ein bislang unbekannter Täter einem 35-jährigen Mann am Dienstag, gegen 21:35 Uhr, nach einer vorausgegangenen Streitigkeit im Eutinger Talweg in Pforzheim eine Bierflasche über den Kopf. Der Geschädigte zog sich starke Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Zeugen konnten den Tatvorgang bezeugen. Spuren vor Ort wurden sichergestellt. Auf den Täter konnten bislang keine weiteren Hinweise in Erfahrung gebracht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07231/186 - 3211, mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.

