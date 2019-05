Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher unterwegs - Farbschmierereien

Einbruch in Vereinsheim

Neuhof - Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (8./9.5.) in das Vereinsheim des Sportvereins in der Straße "Am Saurasen" in Giesel ein. Dabei stahlen sie einen an der Decke montierten Beamer, sowie aus dem Thekenbereich diverse Flaschen Alkohol im gemeinsamen Wert von etwa 325 Euro. Der Sachschaden beträgt zudem 500 Euro.

Farbschmierereien an Sporthalle

Fulda - Wie erst jetzt bekannt wurde, trieben in der Nacht von Montag auf Dienstag (22./23.4.) Sprayer im Willi-Glotzbach-Weg ihr Unwesen. Hierbei besprühten sie mit diversen Schriftzügen die Außenwände, sowie Bodenplatten der Heinrich-Gellings-Halle.

Versuchter Einbruch

Hofbieber - Im Tatzeitraum zwischen Mittwochmorgen (8.5.) und Donnerstagabend (9.5.) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße einzubrechen. Jedoch scheiterten sie an der Terrassentür des Hauses, worauf sie in unbekannte Richtung verschwanden.

