POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 06.12.2020

Diepholz - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 05.12.2020, gegen 12:30 Uhr, wird ein 45-Jähriger aus Lembruch in der Straße Heeder Triftweg in Diepholz mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wird festgestellt, dass der 45-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Diepholz - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 05.12.2020, gegen 16:15 Uhr, wird ein 32-Jähriger aus Diepholz in der Straße Groweg in Diepholz mit seinem Kleinkraftrad angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle wird festgestellt, dass der 32-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wird eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Diepholz - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 05.09.2020 gegen 21:40 Uhr wurde ein 33-Jähriger aus Diepholz mit ihrem Pkw in der Moorhäuser Straße in Diepholz kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

PK Weyhe

Stuhr - Dreister Diebstahl von Baumaschinen

Am Freitagmorgen des 04.12.2020, gegen 08:30 Uhr, gab sich ein Mann bei einem Baumaschinenverleih in der Werner-von-Siemens-Straße in 28816 Stuhr als Angehöriger eines Handelspartners aus und belud so seinen mitgeführten Transporter mit Hilfe eines Angestellten mit einer Rüttelplatte, einem Rüttelstampfer und zwei sog. Erdraketen. Als die Täuschung aufzufliegen drohte, entfernte sich der Täter samt Baumaschinen schnell vom Gelände. Später stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen an dem weißen Transporter, Typ VW T5, zuvor von einem Wohnmobil in Brinkum entwendet wurden. Die Baumaschinen haben ein Wert von rund 18000EUR. Hinweise zum möglichen Täter, den Kennzeichen oder den entwendeten Baumaschinen nimmt die Polizeistation in Stuhr unter 0421/427079-0 entgegen.

Weyhe - Einbruch in das Rathaus der Gemeinde Weyhe

Am frühen Samstagmorgen des 05.12.2020, gegen 02:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Scheibe zum Büro des Weyher Rathauses ein und betraten das Gebäude. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 in Verbindung zu setzen.

Dreye - Verkehrsunfall / Fund von Drogen und Waffen

Gleich doppelt Pech hatte ein 41-jähriger Fahrzeugführer eines Toyota aus Grasberg, der am Freitagmittag, gegen 13:00 Uhr, von dem Autobahnzubringer Arsten bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage nach links in die Zeppelinstraße einbiegen wollte. Ein entgegenkommender 63-jähriger Delmenhorster mit seinem Mercedes übersah das Rotlicht auf seiner Fahrbahn und kollidierte im Kreuzungsbereich frontal mit dem Fahrzeug des Grasbergers, der sich dabei schwer verletzte und in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 63-jährige Delmenhorster verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 20000EUR. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten im Pkw des 41-jährigen Grasbergers einen Plastikbeutel mit Marihuana und ein als Taschenlampe getarnten Elektroschocker. Es wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet und die genannten Sachen beschlagnahmt. Zudem wurde dem Mann im Bremer Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sich der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung ergab.

Lahausen - Versuchter Einbruch

Am frühen Samstagabend des 05.12.2020, gegen 17:00 Uhr, begaben sich zwei unbekannte Täter auf die Terrasse eines Mehrparteienhauses in der Alten Gärtnerei in Lahausen. Hier scheiterten sie beim Aufhebeln der besonders gesicherten Terrassentür und ließen von weiteren Tathandlungen ab. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 zu melden.

PK Syke

Syke - Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum vom 04.12.2020 19:00 Uhr bis zum 05.12.2020 11:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Wiedhoop in Syke ein. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Syke - Sachbeschädigung

Am 04.12.2020, gegen 19:00 Uhr, konnten drei Personen dabei beobachtet werden, wie sie einen Süßigkeitenautomaten in der Hauptstraße in Syke beschädigten und anschließend flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu den drei flüchtigen Personen machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

PK Sulingen

Sulingen - Ehrliche Finderin gibt Geldbörse bei der Polizei ab

Am Samstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, erscheint eine 63jährige Sulingerin bei der Polizei. Die Dame gibt an, dass sie eine schwarze Geldbörse kurz zuvor in der Innenstadt (Lange Straße) aufgefunden habe. In der Geldbörse befand sich etwas Kleingeld und über 180,00EUR in Scheinen. Leider konnten bislang keine Hinweise über den Eigentümer erlangt werden. Der rechtmäßige Eigentümer möge sich bitte mit der Polizei Sulingen in Verbindung setzen (Tel. 04271/949-0).

