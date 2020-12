Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Fahrzeugbrand in Wagenfeld - Fahrer bei Unfall in Syke-Okel schwer verletzt - Reifen zerstochen in Stuhr ---

DiepholzDiepholz (ots)

Kirchdorf - Unfallflucht aufgeklärt

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:00 Uhr parkte eine 86-jährige Kirchdorferin ihren Pkw Daimler-Benz auf dem Parkplatz einer Arztpraxis rückwärts aus. Dabei stieß sie gegen einen hinter ihr geparkten VW Polo. Die Fahrzeugführerin stieg nach Zeugenangaben kurz aus und begutachtete das Fahrzeug. Anschließend setzte sie die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden am VW Polo (leichter Blech- und Lackschaden an der Beifahrerseite, geschätzt 500 Euro) zu kümmern. Aufgrund der Zeugenangaben konnte die Verursacherin schnell ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Wagenfeld - Fahrzeugbrand

Gegen 19.15 Uhr geriet gestern ein Fahrzeug, vermutlich Leichtkraftrad, auf einem Grundstück in der Fritz-Cording-Straße in Brand. Die alarmierte Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brandes auf einen Schuppen, konnte aber das Leichtkraftrad nicht retten. Das Fahrzeug brannte völlig aus. An dem angrenzenden Schuppen entstand leichter Sachschaden. Die Ursache für das Feuer ist noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Syke-Okel - Nach Unfall schwer verletzt

Ein 51-jähriger Bremer ist am Donnerstagvormittag gegen 10.20 Uhr auf der Okeler Straße mit einem PKW verunglückt. Er kam mit seinem Ford Fiesta von der Fahrbahn ab fuhr auf den Seitenstreifen und gegen einen Baum. Er musste schwer verletzt in ein Bremer Krankenhaus gebracht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 12500 Euro.

Stuhr - Pkw-Fahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Blockener Straße / Neuer Weg / Stuhrreihe wurde gestern eine 58-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Ein 36-jähriger Bremer überquerte mit seinem Pkw die Kreuzung von der Stuhrreihe in Richtung Neuer Weg, ohne auf den Verkehr zu achten. Die 58-Jährige war auf der Blockener Straße unterwegs, als der 36-Jährige ihr die Vorfahrt nahm. Beide Fahrzeuge kollidierten und waren danach nicht mehr fahrbereit. Die 58-Jährige wurde beide dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 23000 Euro.

Stuhr - Reifen beschädigt

Am Donnerstag wurden zwischen 13 Uhr und 19:15 Uhr in der Werkstraße in Stuhr-Moordeich mehrere Reifen von drei verschiedenen Fahrzeugen beschädigt. Der bislang unbekannte Täter benutzte dabei vermutlich ein Stichwerkzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/8066-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell