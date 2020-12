Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld - Automat aufgebrochen ---

DiepholzDiepholz (ots)

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht vom 30.11.2020 bis 01.12.2020 einen Zigarettenautomaten in der Schulstraße aufgebrochen. Der Automat befindet sich in der Schulstraße in Höhe des Sportplatzes. Die Täter öffneten gewaltsam den Automaten und entwendeten Zigaretten und Bargeld. Die Polizei hofft auf Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Geräusche vom Aufbruch gehört haben. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

