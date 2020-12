Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rentnerin wird in Twistringen Betrugsopfer falscher Polizeibeamter - Radfahrerin bei Unfall in Twistringen schwer verletzt ---

DiepholzDiepholz (ots)

Sulingen - Drogenfahrt

Am gestrigen Montag gegen 11:30 Uhr stoppte die Polizei im Rahmen einer Routinekontrolle einen PKW auf der Diepholzer Straße. Wie sich schnell herausstellte, stand der 22-jährige Mann am Steuer des Opel unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zur Entnahme einer Blutprobe musste der aus Sarstedt stammende Mann mit auf die Wache. Seine Weiterfahrt untersagten die Beamten natürlich und leiteten gegen den 22-jährigen ein Verfahren ein. Diesen erwartet nun neben einem saftigen Bußgeld und Punkten in Flensburg auch ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Twistringen - Rentnerin wird Betrugsopfer falscher Polizeibeamter

Am gestrigen Montag gegen 16.20 Uhr wurde eine 70-jährige Rentnerin Opfer falscher Polizeibeamten. Die Rentnerin hatte zuvor einen Anruf eines falschen Polizeibeamten erhalten, der sie beauftragte, Geld von der Bank zu holen. Sie tat dies, obwohl die Bankangestellte noch Zweifel äußerte, und brachte das Geld nach Hause. Danach wurde sie gebeten, mit dem Geld in einer Tüte zum ALDI Parkplatz zu gehen. Dort angekommen wurde sie von einem auffällig kleinen Mann angesprochen. Wie verabredet, übergab sie dem Mann die Tüte mit dem Geld (mehrere zehntausend Euro). Als er, wie er angab, zur Prüfung kurz verschwand, wurde auch das Telefonat beendet. Der Mann ging Richtung ALDI Eingang und dann zwischen den Häusern durch Richtung Brunnenstraße. Die Übergabe fand gleich vorne rechts auf dem Parkplatz, Nähe der Salzgrotte, statt. Da der Mann nach ein paar Minuten nicht zurückkam, machte die Rentnerin stutzig und sie begab sich zur Polizei. Die Rentnerin konnte den Abholer wie folgt beschreiben: er war auffällig klein, ca. 155 cm groß, er hatte kurze dunkle nach vorne gestylte Haare, trug eine Mundnasenbedeckung und eine dunkle Jacke. Er ist ca. Ende 20 Jahre alt und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Die Polizei warnt noch einmal ausdrücklich davor, unbekannten Anrufern persönliche Informationen zu geben. Einfach Auflegen, falls einem etwas komisch vorkommt, ist nicht unhöflich, sondern der beste Schutz vor dreisten Trickbetrügern.

Twistringen - Radfahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag gegen 12.45 Uhr wurde eine 57-jährige Radfahrerin schwer verletzt. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Theodor-Storm-Straße und wollte an der Einmündung in die Harpstedter Straße einbiegen. Er übersah dabei die Radfahrerin, die auf der Harpstedter Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bassum - Verkehrsunfall

Eine 30-jährige Bassumerin hat am Montagmittag gegen 12.30 Uhr beim Anfahren vom Seitenstreifen in der Rostocker Straße eine 77-jährige Verkehrsteilnehmerin übersehen. Sie wollte von dem Seitenstreifen auf die Fahrbahn auffahren und achtete nicht auf den herannahenden Ford Focus der Bassumerin. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von 6000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Schornstein entwendet

In der Zeit von Montag, 14.00 Uhr, bis Dienstag,07.45 Uhr, haben Unbekannte an der Straße "Am Marktplatz" einen sechs Meter langen Schornstein, mit der dazu gehörigen Glaswolle, entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Das Diebesgut hat ein Gewicht von ca. 600 kg und muss demnach mit einem größeren Fahrzeug sowie Hubbühne, Gabelstapler oder Kran abtransportiert worden sein. Wer etwas Auffälliges beobachten konnte, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell