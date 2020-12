Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wechselbetrug in Lemförde - Gaststätte verstößt gegen Corona Regeln in Weyhe - Altreifen in Schwarme illegal entsorgt ---

Diepholz

Lemförde - Wechselbetrug

Eine 82-jährige Rentnerin wurde gestern Opfer eines Wechselbetruges. Als sie gegen 12.00 Uhr in der Hauptstraße von einem unbekannten Mann zum Wechseln 1.- Euros angesprochen wurde, zögerte sie nicht und wollte ihm helfen. Der Unbekannte schaute beim Wechselvorgang mit in ihre Geldbörse. Danach verschwand der Unbekannte wieder. Erst jetzt fiel der Rentnerin auf, das in der Geldbörse mehrere Hundert Euro fehlten. Die Polizei bittet um Hinweise, sofern jemand etwas beobachtet hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wagenfeld, Tel .05444 / 980100, zu melden.

Weyhe - Corona Verstoß

Am Mittwochabend gegen 21.15 Uhr kontrollierte die Polizei eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Kirchweyhe. Auf der Außenterrasse befanden sich neun Gäste, die alle mit Getränken am Tresen standen. Sowohl die Gäste, als auch die Mitarbeiter der Gaststätte, trugen keinen Mundnasenschutz. Die Gäste standen zudem dicht gedrängt am Tresen. Gegen alle anwesenden Personen wurden Verfahren eingeleitet. Die Betreiber der Gaststätte schlossen unaufgefordert den Ausschank. Die Gäste verließen nach der Feststellung der Personalien die Terrasse.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, gegen 06.25 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße, Höhe Kirchstraße, eine Verkehrsunfallflucht. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich der Kirchstraße fuhr ein bislang unbekannter PKW auf die Hauptstraße ein und übersah hierbei eine 54-jährige Pedelec-Fahrerin. Diese kam zu Fall und verletzte sich leicht. Am Pedelec entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, in Verbindung zu setzen.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochabend ereignete sich, gegen 18.35 Uhr, in Stuhr-Brinkum, Feldstraße - Höhe Lindenstraße, eine Verkehrsunfallflucht. Hier wurden durch einen kurz zuvor entwendeten VW Golf Plus, Farbe schwarz, zwei Poller und ein geparkter PKW beschädigt. Es entstand ein Schaden von 2200 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und zu Insassen im Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Weyhe, Tel.: 0421/8066-0, in Verbindung zu setzen.

Schwarme - Baggerschaufel entwendet

Von einem Baugrundstück an der Straße "Unter den Linden" wurde von Dienstag, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, eine Baggerschaufel im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Wer dazu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Schwarme - Abfälle im Schwarmer Bruch

Bislang noch unbekannte Personen haben im Schwarmer Bruch 40 alte Reifen abgekippt und somit illegal Müll entsorgt. Dies muss am vergangenen Wochenende in der Zeit von Freitag um Mitternacht bis Montag früh gegen 9.00 Uhr geschehen sein. Sollte jemand dort etwas beobachtet haben (z.B. größere Fahrzeuge), bittet die Polizei Bruchhausen-Vilsen um Information unter Tel. 04252 / 938250.

Syke - Fahrradfahrerin verletzt

An der Einmündung Herrlichkeit / Steinkamp hat eine 35-jährige Sykerin am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr eine 70-jährige Fahrradfahrerin übersehen, die auf dem Fahrradweg in Fahrtrichtung Hermannstraße unterwegs war. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, bremste die Fahrradfahrerin abrupt ab, stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich.

Bassum - Alkohol am Steuer

Einer 35-jährigen Bassumerin musste Donnerstag in der Nacht gegen 2.00 Uhr Blut abgenommen werden, da sie bei einer polizeilichen Atem-Alkoholkontrolle schon fast 1,00 Promille "gepustet" hatte. Sie war mit ihrem Pkw auf der Bremer Straße unterwegs und war dort von der Polizei kontrolliert worden. Ihren Führerschein wird sie jetzt für einen Monat abgeben müssen.

