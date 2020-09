Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen am Rhein - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am späten Freitagnachmittag, 11.09.2020, gegen 17:00 Uhr, ereignete sich in der Maudacher Straße, Höhe Hochfeldstraße, in Folge von Unachtsamkeit ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 38-jährige Autofahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel den 34-jährigen Motorradfahrer, wodurch es in der Folge zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam und der Motorradfahrer stürzte. Durch den Sturz wurde die Person leicht verletzt.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste bis zur Reinigung der Fahrbahn der Verkehr temporär umgeleitet werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

