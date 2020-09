Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrssicherheitswoche 'ROADPOL Safety Days'

Präsidialbereich (ots)

Nächste Woche vom 16. - 22.September 2020 findet die europaweite Aktion 'ROADPOL Safety Days' statt. Jeden Tag sterben in Europa 70 Menschen im Straßenverkehr. Im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz verstarben im vergangenen Jahr 31 Menschen, im ersten Halbjahr 2020 waren es elf Menschen. Ziel dieser Aktion ist es die Zahl der Verkehrstoten an einem Stichtag auf null zu reduzieren. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz wird sich auch an der Aktion beteiligen und verschiedene Kontrollen u.a. mit den Schwerpunkten Ablenkung im Straßenverkehr und Geschwindigkeit durchführen. Auch Sie können mitmachen und ein Versprechen abgeben. Dieses können Sie hier downloaden: https://www.roadpolsafetydays.eu/pledge-other-languages . Durch Ihr rücksichtsvolles Verhalten können Sie sich und andere schützen und so die Verkehrssicherheit erhöhen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.roadpol.eu .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ghislaine Werst

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell