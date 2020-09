Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 10.09.2020, 17:15 Uhr, kam es in der Sternstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Der 22-Jährige fuhr die Sternstraße in Richtung Brunckstraße. In Höhe der Berthold-Schwarz-Straße fuhr eine 36-Jährige mit ihrem Auto vom rechten Fahrbahnrad an. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Motorradfahrer stark abbremsen und stürzte dadurch. Er verletzte sich. Sein Motorrad wurde beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Thorsten Mischler

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell