Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Diebstahl eines Pedelec

Ludwigshafen (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend, den 10.09.2020, gegen 19:00 Uhr, wurde in Ludwigshafen, in der Edigheimer Straße, ein Pedelec entwendet. Selbiges wurde durch die 48-jährige Geschädigte vor dem LIDL-Einkaufsmarkt verschlossen abgestellt. Nach dem Einkauf bemerkte die Geschädigte das Fehlen des Rades.

Das Pedelec ist in schwarzer Farbe und hat auf dem Gepäckträger einen Korb mit pinkfarbenem Blumenkranz. Möglicherweise wurde das Pedelec am Freitag im Bereich der Edigheimer Straße gesichtet. Dieses sei von einer jungen Frau geführt worden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-2222 oder per Email piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

