Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Motorradfahrer schwer verletzt

Werlte (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in der Molkereistraße in Werlte zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Ein 20-Jähriger war gegen 1 Uhr mit seinem Motorrad in Richtung Poststraße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Das Motorrad prallte daraufhin gegen ein geparktes Auto und im Anschluss gegen einen Baum. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 24.100 Euro.

