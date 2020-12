POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 05.12.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht In der Nacht vom 04.12.2020, 22.20 Uhr, auf den 05.12.2020, 00.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den roten Pkw Opel Astra des Geschädigten, welcher auf dem Grünstreifen der B 51 hinter dem Kreisel St. Hülfe in Rtg. Rehden abgestellt war. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Diepholz unter Tel.: 05441/971-0 mitzuteilen.

PK Syke

Bassum: Einbruch in Garage Im Zeitraum vom 03.12.2020, 18:30 Uhr, bis 14.08.2020, 08:00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in die Garage eines Einfamilienhauses in der Straße Am Hasseler Moor ein und entwendeten zwei Pedelecs. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Martfeld: Versuchter Einbruch in Supermarkt In der Nacht vom 02.12.2020, 21:00 Uhr, auf den 03.12.2020, 07:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter die Scheibe eines Supermarktes in der Bruchhauser Straße in Martfeld einzuschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Hinweise können bei der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 mitgeteilt werden.

Twistringen: Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 05.12.2020, gegen 02:45 Uhr, bei einem 28-jährigen Pkw-Fahrer aus Ehrenburg eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

PK Sulingen

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es im Bereich Borstel-Campen zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw einer 37jährigen VW Multivan fahrenden Berlinerin und einem 53jährigen VW Golf-Fahrer aus Salzbergen. Die 37jährige beabsichtigte die B214 im Bereich Campen zu überqueren und übersah dabei den VW Golf, der die B214 in Rtg. Sulingen befuhr. Infolge der Kollision wurde der 53jährige leicht verletzt und mittels RTW dem Krankenhaus zugeführt. An den beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden (geschätzt 33.000Euro).

PK Weyhe

- keine presserelevanten Meldungen -

