Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200901 - 0889 Frankfurt-Flughafen: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 40-jähriger Reisender aus dem Landkreis Birkenfeld befand sich am Samstag, den 29. August 2020, gegen 10.30 Uhr, an einem Fahrkartenautomaten am Flughafen.

Dort wurde er von einem 39-jährigen Wohnsitzlosen angesprochen, der ihm dabei seine Hilfe anbot. Dem 40-Jährigen gegenüber täuschte er eine Störung des Apparates vor und schickte den Mann zum Wechseln des Geldes in ein in der Nähe befindliches Geschäft. In der Zwischenzeit entnahm er das Scheingeld aus dem Automaten und flüchtete. Den Koffer des Reisenden, den dieser ihm anvertraut hatte, ließ er zurück, offensichtlich, um sich schneller absetzen zu können.

Noch auf dem Flughafen konnte der 39-Jährige festgenommen werden. Wie sich herausstellte, lag gegen ihn noch ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Frankfurt wegen Diebstahl vor. Der 39-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt verbracht.

