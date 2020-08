Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200831 - 0886 Bundesautobahn 661: Lkw-Unfall

Frankfurt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 661, bei dem ein Lkw ein Betonelement einer Baustelle durchbrach. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt. Am Lkw sowie an einem Pkw entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.

Ein 39 Jahre alter Mann war zunächst gegen 02:45 Uhr mit einem Gliederzug, bestehend aus Lkw und Anhänger, in Richtung Oberursel unterwegs. Nach der Anschlussstelle Offenbach-Taunusring befuhr dieser den linken von zwei Fahrstreifen der Abfahrt zur Anschlussstelle Offenbach-Kaiserlei. In einer nachfolgenden Verschwenkung einer dort eingerichteten Baustelle prallte der Lkw gegen eine Betongleitwand und durchbrach diese. Elemente der Gleitwand sowie Fahrzeugteile des Lkw schleuderten dabei auf die parallel verlaufende Hauptfahrbahn. Ein Pkw wurde beim Überfahren der auf der Fahrbahn liegenden Trümmerteile beschädigt. An dem nicht mehr fahrbereiten Lkw entstand erheblicher Sachschaden von schätzungsweise mehreren zehntausend Euro. Der 39-Jährige Fahrer des Lkw wurde leichtverletzt und kam in ein Krankenhaus.

Während der Maßnahmen an der Unfallstelle war die Autobahn in Richtung Oberursel voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen sowie Instandsetzung der Baustellenabsperrung dauerten mehrere Stunden an. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang und der Unfallursache dauern an.

