Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200830 - 0883 Frankfurt-Innenstadt: Taschendiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstagmittag nahm die Polizei in der Innenstadt zwei Taschendiebe fest, die bereits einen Tag zuvor aktiv waren. Zivilfahnder erkannten sie nach Sichtung eines Überwachungsvideos wieder.

Gegen 17:00 Uhr klickten die Handschellen bei einem 51- Jährigen und einem 40-Jährigen, nachdem sie durch Zivilfahnder in der Innenstadt wiederkannt wurden. Aufmerksam wurden die Beamten auf die Männer, weil die beiden augenscheinlich mehrfach in Außenbereichen von Restaurants nach Gelegenheiten gesucht hatten, den sog. "Jacke-Jacke- bzw. Tischnachbar-Trick" anzuwenden. Da es am Vortag zu einem gleichgelagerten Diebstahl kam, bei dem eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld erbeutet wurde, sichteten die Fahnder die Überwachungsaufnahmen eines Restaurants in der Bethmannstraße erneut. Dabei erkannten sie die beiden Tatverdächtigen wieder. Beide sind in der Vergangenheit schon mehrfach als Taschen- und Trickdiebe in Erscheinung getreten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 51-Jährige in Ermangelung von Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 40-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell