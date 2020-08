Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200828 - 0880 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach versuchten Raub

Frankfurt (ots)

(wie) Am 27. August 2020 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem versuchten Raub in der Taunusstraße. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Ein 50-Jähriger telefonierte in der Taunusstraße mit seinem Handy als ein 22-Jähriger auf ihn zukam und ihm das Handy wegnehmen wollte. Der 50-Jährige schützte sich davor, indem er das Handy in die Tasche steckte. Der 22-Jährige versuchte weiterhin an das Handy in der Tasche zu kommen und fing daher an, den 50-Jährigen mehrmals mit der Faust in das Gesicht zu schlagen. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der mutmaßliche Räuber flüchtete daraufhin. Eine Streife nahm ihn später im Nahbereich fest.

Gegen den 22-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Raubes. Er wird am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

