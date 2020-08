Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200828 - 0879 Frankfurt-Gutleutviertel: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 52-jähriger Frankfurter war am Mittwoch, den 26. August 2020, gegen 19.05 Uhr, zusammen mit seiner Begleitung zu Fuß unterwegs am Mainufer, in Höhe des Rotfeder-Ring 16.

Dort kam ihm der Fahrer eines E-Scooters entgegen, welcher frontal auf ihn zufuhr. Der 52-Jährige schaffte es nicht mehr auszuweichen und stürzte zusammen mit dem Rollerfahrer zu Boden. Der Geschädigte wurde dabei verletzt und musste noch vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der E-Scooterfahrer blieb zwar zunächst vor Ort, gab jedoch falsche Personalien und Rufnummer an.

Er wird beschrieben als 16-18 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Normale Statur, südländisches Erscheinungsbild, halblange, dunkle Haare. Trug eine schwarze Baseballmütze mit dem Schild nach hinten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zur Person des E-Scooterfahrers machen können, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755-10400 in Verbindung zu setzen.

