POL-F: 200827 - 0878 Frankfurt-Innenstadt: Nachtrag zur Meldung Nr. 0864 "Einbruch in Juweliergeschäft" - Polizei veröffentlicht weitere Details

(hol) Wie hinlänglich bekannt, kam es in den frühen Morgenstunden des 25.08.2020 zu einem Blitz-Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Goethestraße. Die Täter hatten dazu einen zuvor gestohlenen VW Golf IV mit voller Wucht in die Ladenfront gesteuert und waren so in das Geschäft gelangt. Die Polizei veröffentlicht nun weitere Details, insbesondere zum vermutlichen Fluchtfahrzeug.

Den VW Golf, der in das Geschäft gefahren und am Tatort zurückgelassen wurde, hatten die Täter am 24.08.2020, in der Zeit von 16:00 - 22:00 Uhr, im Stadtteil Niederrad gestohlen. Im gleichen Tatzeitraum ermittelte die Kriminalpolizei nun vier versuchte sowie einen erfolgreichen Autodiebstahl. Alle Taten ereigneten sich im Bereich zwischen der Triftstraße und der Lyoner Straße. Bei dem zweiten gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen VW Golf IV Variant mit dem amtlichen Kennzeichen HM-FO 2508. Die Polizei geht davon aus, dass es sich hierbei um das spätere Fluchtfahrzeug handelte.

In diesem Zusammenhang sucht das Fachkommissariat der Frankfurter Polizei nun Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 069/755-52599 entgegen.

