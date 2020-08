POL-F: 200827 - 0876 Frankfurt-Nordend: Dreiste Trickdiebe am Werk

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(wie) Am 26. August 2020 kam es gegen 11.15 Uhr zu einem Trickdiebstahl durch einen falschen Polizeibeamten und einen falschen Handwerker in einem Mehrfamilienhaus in der Weberstraße. Die Frankfurter Polizei warnt vor diesem Vorgehen und sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Eine 88-jährige Frau traf vor ihrem Wohnhaus einen ihr unbekannten Mann. Dieser sagte ihr, dass es im Haus Probleme mit den Wasseranschlüssen geben würde. Sie ließ den Mann ins Haus, dort entfernte er sich in Richtung der oberen Stockwerke. Vor ihrer Wohnung wartete ein anderer ihr unbekannter Mann, der sagte, dass er Handwerker sei und die Wasseranschlüsse in ihrer Wohnung kontrollieren müsse. Sie ließ den Mann herein. Geschickt fädelte dieser Mann es ein, dass sich die Frau in der Küche befand und er selbst sich in der Wohnung umsah. Anschließend verlangte er 240 Euro für Ersatzteile, die die 88-Jährige ihm aus ihrem Portmonee mit mehreren Tausend Euro Inhalt übergab. Danach ging sie wieder in die Küche. Der Mann verließ nach kurzer Zeit die Wohnung. Kurz danach klingelte der erste unbekannte Mann an ihrer Wohnungstür und gab sich nun als "Kripobeamter" aus. Er gab vor, den falschen Handwerker verhaftet zu haben und ihm insgesamt mehrere Tausend Euro Bargeld, die Summe aus ihrem Geldbeutel, abgenommen zu haben. Sie solle nun überprüfen, ob es sich dabei um ihr Geld handeln würde. Sie überprüfte ihr Portmonee und stellte fest, dass ihr gesamtes Bargeld weg war. Der "Kripobeamte" erklärte ihr, dass er das Geld für Ermittlungszwecke behalten und sie sich keine Sorgen mehr machen müsse, da der Sachverhalt nun von der Polizei aufgenommen worden sei. Anschließend ging er. Der 88-Jährigen kam es dennoch seltsam vor und sie rief die Polizei.

Personenbeschreibung des ersten unbekannten Mannes ("Kripobeamter"): männlich, ca. 40 Jahre alt, schlanke Figur, ca. 175 - 180 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle, wellige Haare, gepflegtes Erscheinungsbild, Bekleidung: weißes Langarmhemd, dunkle/graue Hose (beschrieben als "Bürotyp"), sprach gutes Deutsch mit leichtem Akzent.

Personenbeschreibung des zweiten unbekannten Mannes ("Handwerker"): männlich, ca. 50 - 55 Jahre alt, korpulente Figur, 175 cm groß, südosteuropäisches Erscheinungsbild (gab selbst an, dass er Türke sei), schwarze, kurze Haare, ungepflegtes Erscheinungsbild, Bekleidung: dunkelblaue Langarmjacke, dunkle Hose, sprach gebrochenes, schlechtes Deutsch mit starkem Akzent.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 069/755-52499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

