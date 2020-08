Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200827 - 0873 Frankfurt- Bockenheim/Eschersheim: Falsche Handwerker lenken Seniorinnen ab

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Mittwoch, den 26.08.2020, waren in den Stadtteilen Eschersheim und Bockenheim "falsche Handwerker" unterwegs, welche an die Wertsachen von zwei Seniorinnen gelangten.

Zunächst klingelten zwei unbekannte Männer gegen 12.00 Uhr im Birkholzweg an der Wohnungstür einer 83 Jahre alten Frau und teilten dieser mit, die Heizung in der Wohnung überprüfen zu müssen. Die Seniorin gewährte ihnen Einlass. Während sie von einem der beiden Männer in ein Gespräch verwickelt und gebeten wurde, in einem der Zimmer die Heizungsregler auf unterschiedliche Stufen zu stellen, nutzte der Zweite die Gelegenheit und entnahm diversen Schmuck aus einer Schatulle des Schlafzimmers. Den Diebstahl bemerkte die Dame jedoch erst, als die zwei vermeintlichen Handwerker das Gebäude mit ihrer Beute verlassen hatten.

Personenbeschreibung:

1.Täter: männlich, circa 30 Jahre alt, circa 160 cm groß, sehr korpulente Statur, Dreitagebart, kurze und dunkle Haare, bekleidet mit einem weinroten T-Shirt, gepflegtes Äußeres.

2.Täter: männlich, circa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Gestalt, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit buntem Basecap und beigem T-Shirt.

In einem weiteren Fall, gegen etwa 14.00 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter in der Jordanstraße in die Wohnung einer ebenfalls 83-jährigen Seniorin. Er offenbarte sich vor dieser als mutmaßlicher Handwerker, welcher aufgrund eines Wasserschadens im Keller des Hauses die Leitungen in der Wohnung überprüfen müsse. Ähnlich wie zuvor lenkte der Mann die Dame zunächst ab, indem er sie bat mehrere Wasserhähne zu öffnen und die Duschbrause im Bad zu halten. Währenddessen überprüfte der Unbekannte vermeintlich die Wasserleitung in der Küche. Nachdem er im weiteren Verlauf unter dem Vorwand, mit einem Kollegen etwas besprechen zu müssen, die Wohnung wieder verlassen hatte und nicht wieder zurückgekehrt war, wurde die Seniorin jedoch misstrauisch. Bei der Überprüfung ihrer Wertsachen stellte sie dann fest, dass ihr ein Goldring sowie mehrere hundert Euro Bargeld gestohlen wurden.

Die Seniorin beschrieb den Täter wie folgt: männlich, circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 cm groß, kräftige bis muskulöse Statur, dunkle kurze Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfreies Deutsch, Bekleidung: dunkle Schildkappe, dunkle Oberbekleidung (evtl. T-Shirt), dunkle Hose, trug im Brustbereich einen Ausweis mit Lichtbild und der Aufschrift "Notdienst".

Ob ein Zusammenhang zwischen den Fällen besteht wird derzeit ermittelt. Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, welche die unbekannten Täter womöglich vor der Tat oder beim Verlassen der Gebäude gesehen haben. Hinweise können unter der Rufnummer 069/755-52499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

