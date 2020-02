Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Streiterei an der Tankstelle 11.2.20, 18.30 Uhr

Oberndorf-Aistaig (ots)

Wegen einer Lapalie ist es am Dienstagabend an einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße zu einer Streiterei zwischen zwei Kunden der Tankstelle gekommen. Weil ein 25 Jahre alter Autofahrer wohl zu langsam von der Kasse zu seinem Auto ging und dadurch die Einfahrt eines 53-jährigen Oberndorfers verzögerte, stieg dieser aus und versetzte dem 25-Jährigen eine kräftige Ohrfeige. In den handgreiflichen Streit mischten sich dann weiteren Insassen der Fahrzeuge ein, was letztendlich zu geschwollenen Lippen und oberflächlichen Wunden der Beteiligten führte. Der 53-Jährige musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

