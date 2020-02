Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Dieb flüchtet aus einem Schnellrestaurant (11.02.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Ein 31-jähriger Mann, der am Dienstag gegen 14.30 Uhr in einem Schnellrestaurant in der Robert-Bosch-Straße eine Trinkgeldkasse entwendete, wurde von drei jungen Männern auf der Flucht gestellt und der Polizei übergeben. Eine Zeugin beobachtete den 31-Jährigen wie er das Geld an sich nahm und machte drei weitere Kunden des Restaurants darauf aufmerksam. Diese folgten dem Dieb und stellten ihn. Nachdem er ihnen die Geldkasse übergeben hatte, flüchtete er erneut. Die drei Männer folgten ihm abermals und informierten während der Verfolgung die Polizei über Notruf. Am Salinensee wurde der 31-Jährige von den Beamten gestellt und vorläufig Festgenommen. Wegen Diebstahls muss er sich nun verantworten. Die Polizei bittet die Zeugin, die den Diebstahl beobachtet und die drei jungen Männer angesprochen hat, sich beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Tel. 07720/8500-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell