Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Fehler beim Abbiegen 11.2.20, 12 Uhr

Sulz/N-Kastell (ots)

In der Hartensteinstraße im Industriegebiet "Kastell" hat es am Dienstagmorgen gescheppert. Eine 39 Jahre alte VW-Polo-Fahrerin bog von dieser Durchgangsstraße nach links in die Einsteinstraße ab und schnitt dabei die Fahrspur eines entgegenkommenden 54-jährigen Renault-Fahrers. Dabei rammte sie mit der linken Fahrzeugseite den Renault, wodurch ein Blechschaden von 8.000 Euro entstand. Wegen dieses Abbiegefehlers muss sie nun noch mit einem Bußgeld rechnen.

