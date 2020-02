Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L 173

B 500/ Furtwangen) Polizei sucht Unfallflüchtigen (11.02.2020)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Zeugen sucht die Polizei, die am heutigen Dienstagmorgen gegen 7 Uhr an der Einmündung L 173 / B 500 einen Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zu einem Unfallflüchtigen machen können.

Ein 23-jähriger Daimler-Benz-Lenker befuhr die L 173 von Gütenbach kommend in Richtung Furtwangen. An der Einmündung zur B 500 in Fahrtrichtung Titisee-Neustadt, missachtete ein aus Richtung Neukirch kommender unbekannter Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt des 23-Jährigen.

Dieser musste, um eine Kollision zu verhindern, stark abbremsen. Sein Pkw kam ins Schleudern und rutschte nach rechts in den Straßengraben.

Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise werden an den Polizeiposten Furtwangen, Tel. 07723/92948-0, erbeten.

