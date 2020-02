Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen Schwenningen) Fahrzeugbrand (11.02.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am heutigen Dienstag gegen 08.45 Uhr in der Villinger Straße kurz nach dem Kreisverkehr ein BMW in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Schwenningen rückte sofort aus und löschte das Feuer. Bei dem Brand wurde niemand verletzt

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell