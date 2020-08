POL-F: 200826 - 0871 Bundesautobahn 66: Schwerer Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(dr) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26.08.2020) ereignete sich auf der Bundesautobahn 66 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Eine 33 Jahre alte BMW-Fahrerin war gegen 00:55 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der A66 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. In Höhe des Autobahndreiecks Kriftel beabsichtigte diese einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mercedes zu überholen. Im dortigen Kurvenbereich verlor die 33-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und streifte mit diesem den Mercedes. Der BMW schleuderte im weiteren Verlauf rechtsseitig in eine Schutzplanke, prallte von dieser ab und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes konnte sein Fahrzeug kontrolliert abbremsen. Die im Fahrzeug eingeklemmte Fahrerin musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihr einen Wert von über 1,5 Promille. Der 51-jährige Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschande.

Die BAB 66 war in Fahrtrichtung Frankfurt in Höhe Autobahndreieck für die Dauer der Bergung und Rettung über eine halbe Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde über die B40 abgeleitet. Die Ermittlungen der genauen Unfallursache und des Unfallhergangs dauern an.

