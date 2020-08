Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200826 - 0868 Frankfurt-Innenstadt: Fahrraddieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(wie) Am 25. August 2020 kam es gegen 22:30 Uhr zu einem versuchten Fahrraddiebstahl auf der Zeil. Der mutmaßliche Dieb konnte festgenommen werden.

Der Besitzer des Fahrrads schloss das Fahrrad an einen Fahrradständer an und ging auf das Plateau der Konstabler Wache. Dort unterhielt er sich mit einem Bekannten. Beide bemerkten kurze Zeit später, wie ein 24-Jähriger den Sattel des Fahrrads bereits abmontiert hatte. Der Besitzer rannte zum 24-Jährigen und wollte ihn zur Rede stellen. Dieser flüchtete in Richtung B-Ebene. Die Flucht konnte durch den sportlichen Fahrradeigentümer unterbrochen werden, als er dem 24-Jährigen zu Fall bringen konnte. Eine auf die Situation aufmerksam gewordene Streife nahm den mutmaßlichen Dieb fest.

Gegen den 24-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell