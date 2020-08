Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200831 - 0888 Frankfurt-Dornbusch: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Sonntag, den 30.08.2020, ereignete sich gegen 20:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein Auto stieß auf der Hügelstraße mit einer Radfahrerin zusammen. Der Fahrer des Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher war zur genannten Zeit mit einem Audi Q5 auf der Hügelstraße in Fahrtrichtung Eschersheimer Landstraße unterwegs und kam aus Richtung L3004. In Höhe der Hausnummer 139 kollidierte dieser mit einer 32-jährigen Fahrradfahrerin, welche dabei war den dortigen Fußgängerweg zu überqueren. Die Radfahrerin stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden. Der Fahrer des Pkw stieg anschließend aus seinem Fahrzeug, half der Radfahrerin auf und bot ihr Bargeld für etwaige Schäden am Fahrrad an, was diese jedoch ablehnte. Daraufhin stieg dieser wieder ein und entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Eschersheimer Landstraße. Die Radfahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

An dem schwarzen Audi Q5 soll das Teilkennzeichen F-K 3??? angebracht gewesen sein.

Personenbeschreibung des Autofahrers: Männlich, circa 40 bis 45 Jahre alt, kräftige /muskulöse Statur, "Gelfrisur", südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit Aufdruck.

Wer kennt den Fahrer und/oder kann Angaben zu dem Fahrzeug des Unfallverursachers machen? Zeugen werden gebeten, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755 -11200 in Verbindung zu setzen.

