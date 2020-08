Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200831 - 0887 Frankfurt-Unterliederbach: Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt (ots)

(wie) Am 29. August 2020 kam es gegen 15:20 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wartburgstraße.

Eine Nachbarin bemerkte starken Brandgeruch im Treppenhaus, der aus der Wohnung einer 91-jährigen Frau kam. Da sie sich um die 91-Jährige kümmerte und auch einen Schlüssel zur Wohnung hatte, ging sie umgehend in die Wohnung und fand die 91-Jährige bewusstlos vor. Die Nachbarin rief um Hilfe. Drei weitere Anwohner reagierten sofort auf die Hilferufe und retteten die 91-Jährige über den Balkon aus der Wohnung. Hierbei verletzten sie sich leicht. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung bereits in Vollbrand und brannte komplett aus. Die 91-jährige Frau kam schwerverletzt in ein Krankenhaus.

Die Ursache des Brands ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die von der Frankfurter Kriminalpolizei aufgenommen wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell